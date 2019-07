Les pépins s’accumulent déjà pour Zinedine Zidane et le Real Madrid. Après Marco Asensio, sérieusement touché au genou gauche et absent au moins six mois, c’est Ferland Mendy qui doit rejoindre l’infirmerie.

Le latéral gauche français, débauché cet été à l’OL pour 48 millions d’euros, souffre d’une lésion musculaire à la cuisse droite. Selon AS, l’international tricolore sera absent entre trois et quatre semaines.