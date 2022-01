Marcelo (33 ans) compte bien honorer son contrat qui le lie au Real Madrid jusqu'en juin prochain, et ce, en dépit des rumeurs qui l'annoncent sur le départ. L'arrière gauche qui a fait les beaux jours des Merengue, se rapproche peu à peu de la fin de son aventure avec le club, à l'image de son bilan de cette saison : seulement 7 matches disputés.



L'Auriverde sur le point de souffler ses 34 bougies en mai prochain, alimentait la chronique au sujet d'un potentiel départ en janvier, d'autant plus que le club cherchait également à dégraisser quelque peu son effectif. Malgré cela, Marcelo, qui a participé à la victoire du Real face à Alcoyano (3-1) en Coupe du Roi ce mercredi soir, a tenu à clarifier sa situation.

Ancelotti peut compter sur Marcelo

« Depuis mon arrivée au club, j'ai toujours donné le maximum. Je vais continuer jusqu'à la fin de mon contrat, je dois beaucoup à ce maillot et je vais continuer à tout donner jusqu'à la fin. Si je joue moins ou plus, cela n'a pas d'importance, j'ai une histoire au club, une carrière réussie et je vais continuer jusqu'au bout », exprimait-il dans des propos retransmis par Mundo Deportivo .