La préparation du Real Madrid et Marcelo, à la peine la saison dernière, tient déjà la grande forme. A en croire AS, le défenseur brésilien aurait consenti un important travail physique durant ses vacances. Au point d’afficher six kilos de moins sur la balance que l’été dernier. Le latéral gauche n’a d’ailleurs pas manqué d’afficher son physique affûté sur les réseaux sociaux.