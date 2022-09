L'international brésilien s'est offert un rendement impressionnant de 21 buts en 2021/22, alors que Los Blancos ont obtenu un doublé à la fin de la campagne. Le joueur de 22 ans a obtenu la nationalité espagnole après être arrivé à Madrid en 2018, et il n'occupera plus de place hors UE dans l'équipe première.

Vinicius dévoile ses ambitions



Ce changement de statut n'aura pas d'impact sur le tableau des transferts du Real Madrid avant janvier, mais le joueur de 22 ans est prêt à jouer un rôle clé pour Carlo Ancelotti dans les mois à venir. "Je suis très heureux d'avoir gagné la Ligue des Champions, mais nous voulons en gagner une autre", confie-t-il à Marca.



"L'entraîneur nous a dit que nous devions travailler pour défendre notre titre. Je veux marquer plus de buts et donner plus de passes décisives, mais mon objectif est de continuer à gagner avec l'équipe. J'ai 22 ans et je dois continuer à évoluer. Le club me donne tout pour que je puisse continuer à grandir."