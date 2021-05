Real Madrid : Le choix de Zidane est fait !

Ce n'est plus vraiment une surprise, mais cela reste un petit traumatisme : Zinédine Zidane devrait bien quitter le Real Madrid. Le journaliste italien Fabrizio Romano a annoncé ce mercredi soir que le technicien français avait pris la décision de quitter le Real Madrid "avec effet immédiat". Une information qui place donc Florentino Perez et les décideurs du club madrilène dans l'urgence.

Zidane lassé par l'environnement du Real Madrid

Cela fait quelques semaines que l'hypothèse d'un départ de Zinédine Zidane a pris de l'épaisseur. Le champion du monde 1998 a toujours répété son attachement à la Maison Blanche, mais plusieurs éléments ont fait pencher la balance : l'environnement, interne et externe, du club madrilène ; ou encore le cheminement de la saison, lors de laquelle son poste a été fragilisé à plusieurs reprises. Lassé par le manque de soutien de sa direction, Zidane a donc pris la décision de tourner la page au terme de son second passage sur le banc de l'équipe première. Après trois Ligue des Champions consécutives entre 2016 et 2018 (record historique pour un entraîneur) et deux titres de champion d'Espagne, il laissera évidemment une trace immense derrière lui. Son départ engendrera une profonde révolution, qu'il semblait inapte à mener au vu de son attachement à de nombreux cadres. Il pourrait également avoir des conséquences sur le mercato tant son aura est un appât pour les gros poissons - Kylian Mbappé en tête.

Allegri ou Conte pour lui succéder ?

Deux questions se poseront désormais si l'information est officialisée dans les prochaines heures : quelle destination pour Zinédine Zidane ? Et qui pour lui succéder au Real ? Les deux interrogations semblent étroitement liées. La Juventus apparait en effet comme une destination plausible pour le technicien. La Vieille Dame a été l'autre institution majeure de sa première vie de joueur. Dans le sens inverse, c'est justement un ancien entraîneur des Bianconeri, Massimiliano Allegri, qui serait en pole position pour prendre les commandes du Real. Courtisé par l'Inter et la Juve (!), le finaliste des éditions 2015 et 2017 de la Ligue des Champions donnerait sa priorité à club madrilène. Antonio Conte, qui vient de quitter l'Inter, est un autre nom évoqué. Affaire(s) à suivre...