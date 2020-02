Real Madrid : la réponse de Karim Benzema aux critiques

Arrivé au Real Madrid en 2009, Karim Benzema s'est imposé au fil des années comme l'avant-centre numéro 1 de la Maison Blanche, ce qui fait de lui une référence mondiale à son poste. L'ancien Lyonnais a écarté de nombreux concurrents (Higuain, Adebayor, Morata...), tout en devenant un partenaire privilégié pour la superstar Cristiano Ronaldo, avant de prendre ses responsabilités depuis le départ de CR7 à la Juventus. Si souvent critiqué par le passé, l'avant-centre français ne cache pas sa fierté en se retournant sur son parcours.

Benzema : "Quand on te critique, c'est qu'on attend plus de toi"

« De toute façon, dans une carrière, il y a toujours des hauts et des bas, a expliqué Karim Benzema dans des propos accordés au site officiel de l'UEFA. Il y a toujours des critiques. Mais je dis toujours que lorsque l'on te critique, c’est que l’on attend plus de toi, c’est que tu peux faire plus, donner plus. Donc ça m’a permis de ne rien lâcher mentalement, même si je l’avais déjà, le mental. C’est important dans cette équipe-là. Les critiques font partie du foot, c’est comme ça. Moi, ça me motive encore plus ».