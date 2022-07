Le milieu de terrain allemand Toni Kroos est à la fois volontaire et franc, et a notamment demandé à un diffuseur allemand pourquoi il n'avait pas de meilleure question à lui poser après la finale de la Ligue des Champions 2022. Actuellement, Kroos est en tournée de pré-saison avec le Real Madrid à Los Angeles.

Kroos n'aime pas la pré-saison

Kroos a admis à AS qu'il ne s'amusait pas autant qu'il le pourrait. "Ce n'est pas la partie que nous apprécions le plus parce que nous n'avons pas de matchs qui comptent et ce sont ceux que nous voulons tous jouer, mais c'est une préparation et nous savons combien elle est importante parce qu'elle doit nous durer toute la saison. C'est une autre pré-saison, je sais qu'il est important de se préparer pour tout ce qui va arriver car les saisons sont très longues."