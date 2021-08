Coup dur pour le Real Madrid. Moins de deux semaines avant l’entame de la nouvelle saison de la Liga, le prestigieux club espagnol a vu son expérimenté milieu de terrain Toni Kroos rejoindre l’infirmerie. Et ce, pour un long moment. L’ex-international allemand souffre d’une pubalgie, selon ce que révèlent les Merengue dans un communiqué ce mardi.

Le Real sérieusement pénalisé

Ce type de blessures nécessite habituellement entre 3 et 4 mois de repos complet. Le champion du monde 2014 risque donc de rater la majorité de la première partie de la saison. Une nouvelle dont Carlo Ancelotti, le nouveau coach de l’équipe, se serait bien passée.



Sur les réseaux sociaux, l'ancien joueur du Bayern a posté un message dans lequel il a fait savoir que cela faisait "plusieurs mois" qu'il souffrait "de problèmes sur [son] mon pubis". "Je pense qu'il est temps de le reposer et de travailler dessus pour être bien préparé pour une longue saison. De retour au plus vite comme toujours", a-t-il ajouté pour rassurer les fans.



Kroos fait partie des principaux tauliers de la formation merengue. Et sa défection à venir est d’autant plus problématique que le Real ne s’est pas vraiment renforcé dans l’entrejeu. A moins d’un effort de Florentino Pérez, les vice-champions d’Espagne devraient repartir sur une autre campagne avec le trio de vieux briscards composé de Kroos, de Casemiro et de Modric.