Real Madrid : Karim Benzema, super-héros merengue

Si le Real Madrid a longtemps vécu une CR7-dépendance, il s’accommode désormais d’une KB9-dépendance. Du haut de ses 21 buts en Liga cette saison (en 31 matchs disputés), Karim Benzema trône tout en haut du classement des buteurs de son club… Sans bénéficier de beaucoup de soutien. Son dauphin au classement ? Un milieu récupérateur, Casemiro, et ses six réalisations en Liga. Un isolement qui n’empêche pourtant pas l’ancien lyonnais de briller encore et encore dans la capitale espagnole. Quand Lionel Messi ou Luis Suarez peuvent compter sur Antoine Griezmann ou Marcos Llorente (12 buts chacun), Karim Benzema doit lui s’appuyer sur son seul talent pour hisser le Real Madrid vers les sommets.

28 buts, record bientôt battu ?

Avec encore deux rencontres à disputer sur cet exercice après ce soir (Athletic Bilbao et Villarreal), le goleador merengue a déjà égalé son meilleur total en carrière avec la Casa Blanca (28 buts toutes compétitions confondues). Un chiffre atteint à deux reprises (2012, 2016) depuis son transfert à Madrid mais qui revêt une toute autre portée cette saison : dans un collectif bien moins souverain qu’à l’accoutumée, les prestations de Karim Benzema sont l’alpha et l’omega du visage madrilène. Aussi bien créateur (8 passes décisives) que finisseur, l’ex-Gone endosse à temps plein un costume de super-héros parfaitement ajusté à sa taille. Pour le moment, cela permet à la troupe de Zinédine Zidane de croire encore au sacre en Liga et une victoire dans quelques heures en Andalousie ramènerait le club merengue à une seule longueur de l’Atlético, à deux journées de la fin du championnat.

Une recrue pour l’aider ?

A 33 ans, Karim Benzema est au sommet de son art, tant son influence transpire de chaque action de son équipe. Une influence qui se traduit par des chiffres, on l’a vu plus haut, mais aussi par une impression plus globale de maîtrise et de leadership, impossible elle à quantifier. Pour autant, cela ne doit pas empêcher le Real Madrid de réfléchir à la suite. Pas pour le remplacer mais pour l’aider. Jusqu’à présent, ni Vinicius Jr, ni Rodrygo, ni Marco Asensio, ni encore moins Eden Hazard ne parviennent à jouer ce rôle de lieutenant. Le prochain Mercato estival aura donc toute son importance pour la formation madrilène, en dépit d’un contexte économique difficile à appréhender et de revenus financier amputés d’environ 300 M€ d’après les estimations du club lui-même. Florentino Pérez a du travail en perspective. Pour ce qui dépend du terrain en revanche, Karim Benzema s’occupe de tout. Comme il sait si bien le faire.