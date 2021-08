Il y a de l'optimisme au Real Madrid qu'un accord pour l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé puisse être conclu avant le 31 août, mais avant cela, les dirigeants merengue chercheront à se séparer de deux attaquants qui ne sont pas dans les plans de Carlo Ancelotti : Luka Jovic et Mariano Diaz . Cependant, cela pourrait ne pas être aussi facile que prévu... Selon Marca, Mariano refuse de considérer toute offre lui parvenant, comme cela a été le cas au cours des deux derniers étés, malgré le fait qu'il n'a accumulé qu'un total de 29 apparitions au cours des deux dernières saisons.

Jovic plus ouvert à un départ

Quid de Jovic ? Le Serbe veut convaincre Ancelotti qu'il mérite une autre chance au Real Madrid, mais il est disposé à tenter une autre expérience, comme en témoigne son prêt à son ancien club de l'Eintracht Francfort en janvier dernier. Le Real Madrid reste optimiste dans ce dossier, même si Milan ne considère plus l'attaquant, depuis l'arrivée d'Olivier Giroud.