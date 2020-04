L'attaquant du Real Madrid Luka Jovic a été appréhendé par la police serbe le 19 mars dernier pour avoir rompu la période d'auto-isolement de 28 jours. Jovic s'était excusé via une publication Instagram, insistant sur le fait qu'il pensait être autorisé à quitter son domicile une fois par jour pour acheter des articles de première nécessité et qu'il n'allait qu'à la pharmacie.

Jovic comme Prijovic ?

La peine pour avoir rompu le confinement en Serbie varie entre une amende de 1 275 euros et une peine de trois ans de prison. Pour rappel, l'international serbe Aleksandar Prijovic a lui été condamné à une peine de trois mois de détention à domicile pour avoir enfreint les restrictions locales pour aller boire un verre avec des amis. Jovic peut donc s'inquiéter, lui qui devra bientôt comparaître devant le procureur de la République de Serbie pour répondre de son comportement.