Real Madrid-Jovic: "Benzema est l'un des meilleurs au monde"

Arrivé de Francfort au Real Madrid contre 60 millions d'euros, Luka Jovic a été officiellement présenté à la presse ce mercredi. Le Serbe est revenu sur sa compatibilité avec Karim Benzema, son rêve de jouer pour les Merengues et ses objectifs pour la saison prochaine.

"Karim Benzema est l'un des meilleurs au monde et j'espère apprendre beaucoup de lui. Je pense que nous sommes compatibles mais ce sera à Zinedine Zidane de décider", a confié l'intéressé. Jovic le sait, il rejoint un grand club, pour lequel il a toujours eu une admiration particulière. "Maintenant, je suis le garçon le plus heureux du monde, je suis très content d'appartenir au plus grand club du monde et j'espère pouvoir répondre aux attentes. Il est vrai que je dormais avec le maillot du Real Madrid dans mon enfance. Il m'a été offert par un ami de mon père et, depuis que je suis petit, j'étais un fan du Real Madrid."

Enfin, l'ancien attaquant du club allemand a affiché ses ambitions pour l'exercice à venir. "J'aimerais gagner la Ligue des champions. Personnellement, je ne dirais pas un nombre précis de buts mais je vais essayer de faire de mon mieux et de montrer ce que je peux faire."