Real Madrid: Hazard imperméable aux critiques

Alors qu'il réalise un début de saison en deçà des attentes au Real Madrid, Eden Hazard s'est confié sur les critiques dont il fait l'objet, qu'il fait en sorte d'ignorer.

"Non, je n'ai pas vécu des semaines difficiles à Madrid, explique le Belge dans les colonnes de la Dernière Heure. Je sais qu'on parle beaucoup du Real partout, c'est d'ailleurs pour ça que j'y suis, mais je ne comprends pas encore bien l'espagnol. Je ne vois pas les critiques."

L'ancien joueur de Chelsea en est à 1 but et 1 passe décisive en six matches avec les Merengues.