Real Madrid : Fernando Morientes voit Karim Benzema comme la clé du possible titre

De 1997 à 2005, Fernando Morientes a porté le maillot du Real Madrid. En tant qu'attaquant, il a monté toute l'étendue de son talent, inscrivant 100 buts en 269 matches avec le club merengue. Ambassadeur de la Liga mais également consultant, il a valorisé la saison réalisée par Karim Benzema sous les ordres de Zinédine Zidane. Le joueur français a encore été décisif dans le succès obtenu contre Grenade, lundi soir dans le championnat espagnol (2-1). Pour Morientes, l'ancien élément de l'OL a connu une vraie évolution sous le maillot du Real.

Benzema se situe à 3 buts de Messi en Liga "Il a franchi un véritable palier cette saison et il est clé du titre du Real Madrid, si jamais il n’y a pas de mauvaise surprise", a indiqué Morientes au micro de la Liga TV. Avec 19 buts en 35 matches, sans oublier certaines passes décisives et actions importantes pour le développement du jeu de son équipe, Benzema semble à son niveau le plus important. Au classement des buteurs du championnat, il se situe à 3 unités du numéro un, Lionel Messi et ses 22 buts inscrits sous le maillot du FC Barcelone. Morientes ne voit d'ailleurs pas le numéro 10 loin du Camp Nou alors que son futur paraît incertain. "Je n'imagine pas Messi quitter le Barça et endosser le maillot du Real Madrid, ni Sergio Ramos en faire de même avec celui du Barça. Je pense que Messi va renouveler (son contrat) et rester à Barcelone", a-t-il commenté. Le Real peut devenir champion d'Espagne, pour la 34e fois de son histoire, en cas de succès face à Villarreal, jeudi (21 heures).