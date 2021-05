Real Madrid - Encore une blessure pour Sergio Ramos

Sergio Ramos a trente-cinq ans et de nombreuses années passées sur les terrains de football derrière lui. Après avoir brillé au sein du Séville FC, du Real Madrid et de la Roja espagnole, le défenseur semble plus que jamais sur le déclin. Pas parce qu'il aurait subitement perdu les qualités extraordinaires qui ont fait de lui le meilleur à son poste pendant un long moment, mais tout simplement parce que le physique ne suit plus. Ce samedi, le Real Madrid a annoncé que son joueur était à nouveau blessé.



Alors qu'il était revenu mercredi pour tenter (en vain) de qualifier le club madrilène pour la finale de la Ligue des champions, Sergio Ramos a donc été victime d'une tendinose du muscle semi-membraneux de la jambe gauche. Alors qu'il n'a joué que vingt-et-un match depuis le début de la saison pour cause de blessures et de test positif au Covid-19, l'Espagnol semble plus proche que jamais de la fin d'une brillante carrière.

Parte médico de Sergio Ramos.#RealMadrid

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2021



Pour l'heure, le Real Madrid n'a toujours pas décidé de le conserver, alors que le contrat entre les deux parties prendra fin au mois de juin prochain. Et tout Sergio Ramos qu'il est, force est de constater que le défenseur n'offre plus les garanties physiques nécessaires pour pouvoir rendre service au Real sur la durée. Le crépuscule se précise pour le champion du monde 2010.