Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas,valientes,y trabajadoras que he visto en mi vida. Su familia y el Real Madrid eran su pasión. Mi madre y mis hermanos hemos disfrutado de todos sus momentos con orgullo DEP

— lorenzo sanz (@lsanz19) March 21, 2020

L'ancien patron du Real Madrid avait été testé positif au coronavirus il y a quatre jours. Son état s’est sérieusement aggravé ces dernières heures. Il a fini par rendre l'âme. Ancien président de Nicolas Anelka au Real, Sanz avait été dirigeant des Merengue entre 1995 et 2000., la "Septima", qui avait mis fin à un hiatus continental de 32 ans.L'une des personnes les plus gentilles, les plus courageuses et les plus travailleuses que j'ai jamais vues nous quitte. Sa famille et le Real Madrid étaient sa passion", a annoncé son fils Lorenzo sur Twitter.