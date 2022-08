Selon AS, Dani Ceballos a décidé de rester au Real Madrid pour la saison à venir. L'ancien milieu de terrain du Betis s'inquiétait du manque de temps de jeu au Santiago Bernabeu, d'autant plus qu'il pourrait mettre fin à ses chances de participer à la Coupe du monde avec l'Espagne. Il ne lui reste plus qu'un an de contrat, ce qui signifie que cet été aurait pu être la dernière chance pour Los Blancos de faire de l'argent avec une vente.

Ceballos n'ira pas au Betis

Cependant, Ancelotti a convaincu l'ancien Gunner d'Arsenal de rester au club cette saison. L'Italien a confiance en lui et il lui a dit qu'il aura plus de minutes cette saison, expliquant qu'il le voit comme sa plus proche alternative à Luka Modric. C'est un grand éloge et cela renforcerait sans aucun doute leur relation. Une partie de l'équation pourrait bien être qu'aucun club ne semble s'être présenté avec une offre satisfaisante, y compris son préféré le Real Betis, qui aurait pu offrir au milieu de terrain espagnol un retour au bercail.