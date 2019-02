Real Madrid: Benzema sous le charme de Vinicius

Karim Benzema est en grande forme. Une nouvelle fois buteur mercredi soir lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam (1-2), à l’occasion du 8e de finale aller de la Ligue des champions, l’attaquant français semble de plus en plus complice avec son compère d’attaque Vinicius Jr, pour qui il ne tari pas d’éloges…

"J’aime beaucoup jouer avec lui. Il est jeune, mais je crois qu’il n’y a pas d’âges pour jouer au football. Vinicius Jr travaille beaucoup et ça se voit sur le terrain. Il fait beaucoup de bonnes choses pour l’équipe et j’espère qu’il va continuer comme ça encore très longtemps. C’est un très bon joueur", a confié l’ancien Lyonnais micro de Movistar + au sujet du jeune Brésilien, auteur de la (magnifique) passe décisive sur le but de "KB9" face aux Bataves.