Dimanche dernier, alors que le Real Madrid affrontait la Real Sociedad depuis un gros quart d'heure, Karim Benzema était obligé de quitter ses partenaires, touché aux ischio-jambiers de la cuisse gauche. Après avoir craint une longue indisponibilité de son joueur, le club avait indiqué qu'il pourrait peut-être participer au choc de Liga face à l'Atléticio de Madrid prévu ce dimanche à 21h. Mais les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes.



Comme l'indique Mundo Deportivo, "un sérieux doute" s'installe à deux jours du derby madrilène. Karim Benzema n'a en effet pas participé à l'entraînement collectif et a donc effectué des exercices seul, sur la pelouse de Valdebebas. Carlo Ancelotti devra donc trancher ce samedi sur la sélection ou non de l'international tricolore dans le groupe du Real Madrid.



Quant à Gareth Bale, même s'il n'a pris part qu'à une partie de l'entraînement, il devrait être bien présent et à disposition de son entraîneur.