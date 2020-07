Real Madrid - Benzema, l'histoire est en marche

Buteurs



Avec son doublé face à Valence il y a deux semaines (3-0, 30eme journée de Liga), et notamment son deuxième but inscrit après un enchaînement magnifique à l'entrée de la surface, Karim Benzema a dépassé Ferenc Puskas pour entrer dans le top 5 des meilleurs réalisateurs de l'histoire du Real Madrid. Carlos Santillana est à 46 unités, ce qui peut donc être envisageable à l'horizon 2022. Il faudra cravacher encore un peu plus, probablement une saison supplémentaire, pour rattraper Alfredo Di Stefano et intégrer ainsi le podium.



1 - Cristiano Ronaldo 450

2 - Raul 323

3 - Alfredo Di Stefano 307

4 - Carlos Santillana 290

5 - Karim Benzema 244

⚽ 5ème meilleur buteur du Real Madrid

🏆 7ème en termes de trophées gagnés

🏟 14ème en termes de matchs disputés



👏 Karim Benzema est bien une légende du Real Madrid !https://t.co/2lq89mIJpp pic.twitter.com/CgY8Inld2a — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 2, 2020



Trophées



Si Benzema n'a remporté que deux championnats d'Espagne (pour le moment), il fait partie du fameux club des neuf ayant gagné quatre Ligues des Champions sous le maillot du Real Madrid, en compagnie de Cristiano Ronaldo et des huit autres qui sont toujours ses coéquipiers : Sergio Ramos, Marcelo, Raphaël Varane, Luka Modric, Gareth Bale, Isco, Casemiro et Dani Carvajal. Francisco Gento a lui gagné six fois la C1, Di Stefano cinq fois. Tous les titres sont comptabilisés, y compris les diverses Supercoupes.



1 - Francisco Gento 23

2 - Manuel Sanchis 21

Sergio Ramos 21

Marcelo 21

5 - José Antonio Camacho 19

Iker Casillas 19

7 - Karim Benzema 18

Chendo 18

9 - Alfredo Di Stefano 17

Fernando Hierro 17

Raphaël Varane 17

Son golazo XXL face à Valence :

Matchs

Peut-être plus marquant encore et preuve de son incroyable longévité, face à ces dix premiers qui sont tous espagnols, c'est la possibilité pour lui de devenir le joueur étranger le plus capé de l'histoire du Real. Roberto Carlos, si tout va bien, sera ainsi battu en début de saison prochaine. Benzema est aussi dans le top 6 concernant la seule Ligue des Champions, à neuf matchs de la quatrième place de Roberto Carlos (152 pour Casillas, 132 pour Raul, 124 pour Sergio Ramos, 109 pour Roberto Carlos, 101 pour Cristiano Ronaldo, 100 pour Benzema).Iker Casillas 725Manuel Sanchis 710Carlos Santillana 645Sergio Ramos 645Francisco Gento 601Fernando Hierro 601José Antonio Camacho 577Pirri 561Michel 559Guti 542Roberto Carlos 527Marcelo 508Chendo 497