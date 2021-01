L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema s’est entretenu avec la presse espagnole après la large victoire (1-4) du Real Madrid contre Alaves dans laquelle il a marqué deux buts. Benzema a expliqué pourquoi il pensait que le Real avait encore l'opportunité de remporter le titre , même si l'Atletico est actuellement leader avec sept points d'avance et un match en main. "Nous ne prêtons attention qu'à ce que nous faisons, il y a encore un long chemin à parcourir en Liga", a considéré Benzema dans des propos relayés par Managing Madrid.

Benzema valide Hazard

Benzema a aussi été sondé sur le réalisme madrilène face à Alaves, alors que le club merengue a convaincu en se créant, puis en transformant des opportunités. «Nous travaillons tous les jours à l'entraînement, nos passes, nos centres, notre capacité de finition. Nous avons trouvé un moyen de marquer, nous sommes de retour sur la bonne voie après une semaine difficile pour nous », s'était félicité le Français. Benzema a également partagé ses réflexions sur Eden Hazard, qui a marqué son deuxième but de la saison, le premier après son retour de blessure. «C'était un grand joueur pour Chelsea et maintenant il doit écrire l'histoire du Real Madrid. Je pense qu’il est en forme et qu’il nous aidera beaucoup », a-t-il confié.