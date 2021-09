Après son prêt très mitigé à Tottenham la saison passée, Gareth Bale voulait retrouver des couleurs en revenant à la Maison Blanche. Lors de ses premiers matchs avec le Real, il s'est illustré avec notamment un but inscrit en championnat. Coutumier des blessures, le Gallois semblait en grande forme physique. Malheureusement pour lui, il vient à nouveau d'être victime d'un coup dur. Le joueur de 32 ans s'absentera pendant une longue période à cause d'une lésion aux ischios-jambiers.

Gareth Bale forfait pour "une longue durée"



Gareth Bale possède un point commun avec Abou Diaby et Yoann Gourcuff. Un fervent et fidèle abonné aux blessures ! Le Gallois fait perdurer, depuis quelques années, ses pépins physiques chroniques. Absent contre le Celta Vigo (5-2) le week-end dernier, en raison d'une blessure aux ischios-jambiers, Bale a effectué des examens médicaux afin de connaitre la gravité de la blessure et la durée de son indisponibilité. Mauvaise nouvelle pour l'ancien attaquant des Spurs de Tottenham. D'après les renseignements de l'émission espagnole El Partizado del Cope, Gareth Bale prendra un abonnement à l'infirmerie de façon permanente car il est forfait pour « une longue durée » puisque sa lésion musculaire s'est aggravée.