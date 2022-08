Real Madrid : Asensio ne cache pas son mécontentement

Pourtant, un joueur qui n'a peut-être pas partagé cette joie est Marco Asensio. L'attaquant majorquin n'est pas entré en jeu contre Almeria et il n'est pas non plus apparu contre l'Eintracht Francfort lors de la victoire du Real Madrid en SuperCoupe d'Europe. Après la décision de Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain, Asensio s'était fait à l'idée de rester au Real Madrid avec un an de contrat en moins.

Asensio se pose des questions

Selon Sport, le Real Madrid veut forcer Asensio à partir et récupérer de l'argent pour lui avant qu'il ne soit libre l'été prochain. L'AS Rome a été citée pour le transfert du joueur de 26 ans. « Nous devons attendre le 31 août et voir ce qu'il décide », a fait remarquer son manager Carlo Ancelotti. Malgré cette pression, Mundo Deportivo a repris une information de la Cadena Cope selon laquelle Asensio n'est pas inquiet. Confus par son manque de minutes, il pense que la décision n'est pas prise par Ancelotti mais par le club, qui cherche à l'écarter. Il est possible que le club ait décidé de garder Asensio sur le banc pour le forcer à partir.