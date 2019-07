Real Madrid: Asensio a cartonné les tests physiques et pris un tour à d'autres joueurs

Un test de Cooper pour finir la première phase d'entraînement. Grégory Dupont, préparateur physique du Real, n'a pas ménagé les joueurs. Lors de ce test qui dure 12 minutes avec le maximum de distance à parcourir, le meilleur a été Marco Asensio. En grande forme, il a été énorme et s'est même permis le luxe de prendre un tour à plusieurs coéquipiers ! Motivé comme jamais et reboosté par Zidane en fin de saison dernière, il aspire à jouer les premiers rôles cette saison. Et manifestement, physiquement il est déjà prêt.