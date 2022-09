Le Real Madrid a perdu cette semaine son atout numéro un sur blessure, en l’occurrence Karim Benzema. La défection du buteur français a cependant permis à Eden Hazard de retrouver du temps de jeu. Lancé à la demi-heure du match contre le Celtic Glasgow, le Belge a été impliqué dans les trois buts inscrits par les Merengue dans cette partie. Une prestation haut de gamme, qui a naturellement plu à son entraineur.



En conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti a tenu à féliciter l’ancien lillois pour cette entrée en matière réussie. Et il l’a encouragé à confirmer dès dimanche lors de la réception de Majorque. "Hazard s’est bien comporté (contre le Celtic) et demain je le ferai débuter. J'espère qu'il fera un grand match. C'est évident que je ne demanderai pas à Hazard de marquer des buts comme Karim, je veux qu'il joue bien et qu'il se connecte bien avec l'attaque."

Benzema espéré pour le derby

Ces derniers mois, le Real a affiché une véritable dépendance envers Benzema. Ancelotti ne la conteste pas, mais il a la certitude que sa formation peut très bien se débrouiller sans sa star. "La dépendance à l'égard de Karim ? Ce n'est pas une mauvaise chose, cela dépend des joueurs. Avec un peu de chance, nous pouvons avoir une dépendance aussi envers Vinicius ou Rodrygo. Dans certains matchs, Mariano peut aussi aider, il est très fort. Et puis, contre le Celtic, l’équipe a très bien joué contre Karim"



« Carletto » a conclu en donnant des nouvelles de Benzema. Il espère le voir sur pied dans une semaine, autrement il ne le laissera pas rejoindre la sélection pour les matches de Ligue des Nations. « Nous voulons que Benzema revienne le plus vite possible, mais il ne jouera pas demain ni contre Leipzig, nous verrons s'il sera d’attaque pour le derby. Sinon, il n'ira pas en sélection pour les matches à la fin du mois ».