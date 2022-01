Le Real Madrid est en finale de la Supercoupe d'Espagne, pourtant son style de contre-attaque utilisé pour battre le FC Barcelone en demi-finale a été critiqué par certains. Carlo Ancelotti a maintenant répondu à ces critiques. L'Italien a expliqué qu'il n'était pas facile d'exécuter des contre-attaques, en particulier les mouvements complexes que le Real Madrid a mis en place.

Ancelotti défend son style

"Je suis fier de dire que le Real Madrid peut jouer en contre, car ce n'est pas facile à faire", a déclaré l'entraîneur. "Nos contres contre Barcelone, par exemple, n'étaient pas de longs ballons. Il s'agissait plutôt de nombreuses passes. Nous avions même six joueurs dans leur surface lorsque nous avons marqué le but de la victoire. Certains pourraient dire que nous nous asseyons et défendons, mais nous avons marqué plus de buts que quiconque en Liga cette saison. "Il n'y a pas de manière parfaite de jouer. Je respecte tous les styles de jeu." C'est dit.





Précédent Comment le Barça a raté Vlahovic Lire Suivant