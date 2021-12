Carlo Ancelotti s'est adressé à la presse avant le derby madrilène de dimanche, où il a fait l'éloge de son homologue Diego Simeone pour sa longévité avec l'Atlético. L'entraîneur italien estime qu'il est important que son équipe reste concentrée sur la tâche de gagner trois points, malgré l'ampleur de la rivalité. "Il y a trois points en jeu, c'est émouvant de jouer un derby contre un rival direct, un grand rival", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Ancelotti admiratif de Simeone

"Il est clair qu'il va y avoir plus de pression sur les deux équipes, tous les fans ressentent ce match d'une manière particulière mais pour le tableau, ce sont trois points et c'est ce que nous devons faire, jouer pour gagner les trois points et rendre nos fans heureux." Ancelotti a ensuite fait l'éloge de Simeone pour ce qu'il a accompli avec l'Atletico. "Il a placé le club parmi les meilleurs d'Europe", a-t-il déclaré. "Il a gagné des titres et continue de le faire de manière impeccable. Ce qui est arrivé à Simeone est tout ce que les entraîneurs veulent, rester longtemps dans un club et laisser sa marque."