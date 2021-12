Les conversations sur "qui est le meilleur" ont été nombreuses cette semaine lors de la cérémonie de remise du Ballon d'Or. Dans le cadre de cette cérémonie, le Trophée Yashin a été remis, et ce prix particulier est attribué au meilleur gardien de but de la saison passée. Comme le Ballon d'Or, ce trophée est décerné par les journalistes, et beaucoup ont été choqués par le fait que le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, n'a terminé que huitième, derrière Kasper Schmeichel et Emiliano Martinez.



Pendant ce temps, le gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma, a remporté le premier prix. L'ancien Milanais avait brillé en étant le meilleur gardien de l'Euro 2020, remporté avec la sélection italienne. Mais indépendamment des récompenses, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, estime que Courtois est le meilleur gardien de but du moment. Après avoir vu le Belge sauver son équipe à maintes reprises lors de la victoire étriquée contre l'Athletic Bilbao mercredi soir, Ancelotti a déclaré : "Nous avons eu la chance d'avoir de grands gardiens. Casillas, Diego Lopez, Buffon, Cech, Neuer. "Thibaut est parmi les meilleurs sans aucun doute et il est le meilleur en ce moment", a ainsi tonné l'Italien en conférence de presse.