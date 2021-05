Real Madrid : Alaba rejoint le club

e Real Madrid C. F. a conclu un accord avec le joueur David Alaba, qui est désormais lié au club pour les cinq prochaines saisons. David Alaba sera présenté comme un nouveau joueur du Real Madrid une fois le Championnat d'Europe 2021 terminé", peut-on lire sur le communiqué officiel publié par le Real.

La Liga, une découverte pour Alaba

Depuis le 1er janvier dernier, David Alaba était libre de rejoindre le club de son choix alors qu'il a quitté le Bayern Munich de façon libre, après 13 ans passés au sein du club munichois. Comme attendu, le joueur de 28 ans a opté pour le Real Madrid. Ce vendredi, il a signé un contrat de cinq ans en faveur du club merengue.Dans la courbe de sa carrière, Alaba s'apprête donc à découvrir un nouveau Championnat en Liga. Celui qui avait évolué sous les couleurs de l'Austria Vienne puis du Bayern Munich s'est surtout distingué au sein du Rekordmeister. En plus de 400 matches avec le club munichois, Alaba a remporté de nombreux titres dont la Bundesliga (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021), la Ligue des Champions (2013 et 2020) mais également, notamment, 6 Coupes d'Allemagne et 4 Supercoupes d'Allemagne.