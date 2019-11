Raphaël Varane (Real Madrid) ne sera pas de la partie contre Alaves

Face à Alaves ce samedi à 13h, le Real voudra la victoire et rien d'autre afin de s’emparer provisoirement de la première place du championnat espagnol. Un défi qui ne s'annonce pas aisé pour un Real Madrid perclus de blessés, le milieu colombien James Rodriguez (entorse du genou gauche), l'international espagnol Lucas Vazquez (fracture à un orteil du pied gauche) et Marco Asensio (rupture du ligament croisé du genou gauche) sont tous indisponibles pour cette rencontre. Sans oublier Eden Hazard (contusion).



Des joueurs rejoint à l'infirmerie de la Maison Blanche par Raphaël Varane. Le défenseur français avait été blessé face au PSG à l'instar de l'ailier belge (un coup léger) et si sa blessure est sans gravité, il a été laissé au repos par le staff médical madrilène. Le Real enregistre le retour de Vinicius Jr, enfin convoqué par Zinedine Zidane. Le Brésilien n’avait pas participé aux derniers matches de son équipe pour décision technique.