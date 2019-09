Ramos: "Pogba est l’un des meilleurs joueurs actuels"

A l’occasion de l’avant-première lundi à Londres de la minisérie documentaire qui lui est consacré, El corazon de Sergio Ramos, l’Espagnol a répondu aux questions du Daily Express. Et le défenseur du Real Madrid s’est montré tout à fait ouvert à une future arrivée de Paul Pogba dans la capitale espagnole.

"Je pense que le Real Madrid a toujours sa porte ouverte pour des joueurs aussi bons que lui", a déclaré le joueur de la "Roja". "Pour moi, Pogba est l’un des meilleurs joueurs actuels. Il est différent et a montré sa valeur à la Juventus et maintenant à Manchester United", a-t-il jugé. Le champion du monde a ensuite détaillé les points forts du Français : "Il apporte de l’équilibre à son équipe. Il a une grande influence offensive et il possède un physique incroyable".

De quoi convaincre Pérez ?

Des déclarations d’une personnalité influente qui pourront peut-être convaincre son président à Madrid, Florentino Pérez, de faire le forcing lors de la prochaine période des transferts pour attirer le Tricolore. Celui-ci était en effet déjà régulièrement annoncé partant pour le Real cet été, le coach de la Maison Blanche, Zinédine Zidane, en faisant même sa priorité. Sans être exaucé.

Pérez avait finalement décidé, en vain, de se concentrer durant la fin du mercato à boucler l’arrivée de Neymar, qui avait exprimé en privé ses velléités de départ du PSG.