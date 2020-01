Quique Setién : « Je garantis que mon équipe jouera bien »

Quique Setién, le nouvel entraineur du Barça, n’a pas attendu très longtemps pour annoncer la couleur. Dès son premier rendez-vous avec la presse, le technicien de 61 ans a fait part de ses ambitions et de sa volonté farouche de redonner au Barça ses lettres de noblesse. Appelé à évoquer ses ambitions, il a affirmé que celles-ci étaient très élevées, mais que ce qui l’intéressait le plus c’est que les Blaugrana offrent un football chatoyant, à même de soulever les foules et réconcilier les fans les plus exigeants avec leur équipe. Un discours fort et plaisant. Il convient maintenant de le traduire en actes.

Quique Setién se dit « très » ému par cette opportunité



Après l’introduction de Josep Maria Bartomeu, qui l’a présenté aux journalistes, le nouveau coach du Barça a pris la parole et fait d’abord part de l’immense fierté qu’il avait de coacher l’un des plus grands clubs au monde. « Premièrement je remercie le président pour avoir l'opportunité d'être ici. Je n'aurais pas pu l'imaginer même dans mes plus beaux rêves. Je suis une personne émotive, c'est un jour spécial pour moi, a-t-il déclaré. J'affronte ce défi et ce projet avec une grande illusion. J'essaierai de transmettre ça au joueur, cette envie de gagner, cet enthousiasme. Cette confiance et cette envie de gagner que j'ai en ce moment.

Il a l’intention d’imposer son style



Le successeur de Valverde a ensuite été questionné sur ses plans, notamment au niveau du jeu proposé. Il a asséné qu’il ne dérogera en aucun cas à ce qui a fait sa réputation jusqu’ici. « J'ai les idées claires, j'écoute les avis de tous mais c'est difficile de m'enlever quelque chose dont je suis convaincu. Mon idée de jeu est claire, on va tirer le meilleur rendement de chaque joueur ». À la question de savoir s’il est prêt à mourir avec ses idées s’il voyait que les résultats ne suivaient pas, il a rétorqué : «Pour gagner, le meilleur chemin est toujours de bien jouer. » Pour ce qui est du schéma utilisé, il n’a pas l’intention de se cantonner à un seul système : « Par moment, on pourrait faire quelque changement au 4-3-3, le schéma peut changer mais la philosophie reste claire. »

Il ne fait pas de distinction entre les compétitions



Le Barça a été récemment sorti de la Supercoupe d’Espagne, mais le Barça reste encore en course dans trois compétitions différentes. Et même bien placés pour aller chercher plusieurs trophées. Pour Setién, il est important de viser le sommet partout, tout en insistant encore une fois sur la nécessité de produire du spectacle. « Mon objectif est de tout gagner, a-t-il assuré. Ce club ne peut faire autre chose que s'améliorer chaque année et gagner en plus de bien jouer. Je pense que pour gagner il faut bien jouer, c'est important de tout associer (…) Quand j'arrive dans une équipe je peux seulement garantir une seule chose, mon équipe va bien jouer. »

Il ne se laissera pas marcher sur les pieds



Enfin, Quique Setien a exprimé l’impatience qu’il avait de diriger le meilleur joueur au monde, Lionel Messi. Comme d’autres avant lui, il s’estime être un privilégié. « Ça ne me fait pas mal de dire que j'ai profité 12,14 ans devant la TV du Barça chaque jour, chaque match. Entraîner Messi, le meilleur, avec ses coéquipiers ? Je ne suis pas conscient de ce que cela signifie », a-t-il déclaré. Tout en avouant son immense admiration de la Pulga, l’ancien coach du Bétis a tout de même tenu à préciser qu’il n’est pas disposé à se faire dicter des choix par quiconque : « Messi est Messi, Busquets est Busquets, Piqué est Piqué, ma relation avec eux sera certainement extraordinaire mais chacun doit rester à sa place, je suis direct, quand je vois une chose à corriger, j'essaierai de convaincre pour travailler. » Les stars barcelonaises sont prévenues.