Quand Valence paie ses joueurs avec des reconnaissances de dette

Le FC Valence traverse actuellement une grave crise institutionnelle et financière. Une situation très compliquée, à laquelle les dirigeants ont tenté de remédier de manière... originale et surtout, insolite. Le club a en effet a proposé à ses joueurs d'être payés via des reconnaissances de dette. Des joueurs qui ont d'ailleurs refusé une telle proposition. Officiellement, le club explique ce retard au niveau des paiements des salaires par un souci de disponibilité des liquidités. Officieusement et selon les médias espagnols, la direction prépare un plan qui consisterait à baisser le salaire de tous les joueurs en vue de la saison prochaine. Pour rappel, le club Che a fini 9e de la dernière Liga et n'est pas qualifié pour une Coupe d’Europe la saison prochaine. Ce qui explique, en partie, ses difficultés économiques dans un contexte de pandémie mondiale qui affecte tous les clubs professionnels en Espagne.