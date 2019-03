Quand Mourinho évoque l'intérêt du Real 

Viré de Manchester United en cours de saison, José Mourinho est sans club depuis près de trois mois. Aujourd'hui consultant pour beIN SPORTS, le technicien portugais a été interrogé sur un potentiel retour au Real Madrid. Un club qu'il a déjà connu entre 2010 et 2013 et auquel il est régulièrement associé via des rumeurs de transferts. "Revenir dans un club où je suis déjà allé ? Si je pense que c'est le bon club, avec une bonne structure et les bonnes ambitions, je n'aurais aucun problème, a-t-il avancé, avant d'enchaîner. Je pense que c'est une raison d'être fier quand un club avec lequel vous avez travaillé souhaite votre retour. Mais pour l'instant, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois, c'était avec Chelsea, pas avec le Real (sourire)."