Quand Burger King chambre méchamment Eden Hazard

"Quand je suis en vacances, je suis en vacances". Moqué pour son surpoids à son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard, hédoniste et fin gourmet, s'était justifié par ses vacances. Depuis, l'international belge a vécu blessure sur blessure et n'a plus été en mesure d'afficher son immense potentiel dans la capitale espagnole. Traité de "joueur de cristal" après sa dernière blessure, par la presse locale, Hazard a aussi été moqué par Burger King.



Hazard pris en sandwich par Burger King

Absent de l'entraînement mardi, Hazard a soulevé des interrogations au sein de la presse ibérique avant l'annonce officielle de sa nouvelle blessure. Alors qu'El Churinguito TV se demandait pourquoi il avait manqué la session collective du jour, la célèbre chaîne de restauration rapide a répondu "Le 2x1 à Burger King", une référence à son offre promotionnelle du moment : un burger acheté, un autre offert. En attendant, les fans du Real mangent leur pain noir.