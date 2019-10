Pourquoi Messi ne veut pas suivre Ronaldo en Serie A

Et un qui fait six. Fort de ses 36 buts inscrits en Liga la saison passée, Lionel Messi a en effet reçu, jeudi, le sixième Soulier d’Or de sa carrière, prenant ainsi ses distances avec Cristiano Ronaldo, vainqueur du trophée à quatre reprises. De CR7, il en fut d’ailleurs (inévitablement) question au cours de l’interview accordée dans la foulée à Marca.

"J'ai quitté ma zone de confort et j'ai relevé ce défi ici à Turin" Ronaldo

L’international argentin a effet été cette fois interrogé sur l’invitation lancée par l’attaquant de la Juventus Turin l’hiver dernier. Pas celle donc pour aller dîner en tête à tête, mais celle concernant le désir de voir le n°10 iconique du Barça quitter les Blaugrana pour le rejoindre en Serie A. "J'aimerais qu'il vienne en Italie un jour", avait-il déclaré à la Gazzetta dello Sport, rappelant avoir joué "en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Portugal" alors que lui "est toujours en Espagne". "J'ai quitté ma zone de confort et j'ai relevé ce défi ici à Turin, j'ai prouvé que je suis toujours un joueur incroyable", avait-il renchéri.

Des propos qui ont laissé de marbre Lionel Messi. Ce dont il s’est donc expliqué. "Chacun cherche ses objectifs et ses expériences. Je n'ai jamais eu besoin de quitter le meilleur club du monde, Barcelone, où j’aime m’entraîner, jouer et profiter de la ville, a-t-il confié. C'est très complet et mes objectifs ici ont toujours été clairs et je n’ai pas besoin d’aller en chercher ailleurs." La Pulga n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler ces objectifs: "Evidemment, la Ligue des champions est une compétition très spéciale, et chaque année nous voulons la gagner, mais le championnat est le plus important pour nous", a-t-il en effet confié.