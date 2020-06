« Leo est le meilleur joueur du monde et le meilleur joueur de tous les temps ». Quoi de plus beau qu'un ancien coéquipier et grand joueur du Barça pour servir de telles louanges ? Samuel Eto'o,(39 ans), ancien joueur du FC Barcelone et coéquipier de Lionel Messi entre 2004 et 2009 a dit ce qu'il pensait de l'Argentin, dans un long entretien à Marca. « Toutes les équipes du monde veulent un Messi. Il ne peut plus courir comme un gamin de 25 ans, même s'il continue parfois de le faire. »

« Il doit jouer jusqu'à ses 70 ans ! »

Le Camerounais a ensuite fait dans l'humour pour louer l'amour de la Catalogne pour la Pulga, en se considérant lui-même comme Catalan : « Ce que nous, les Catalans, devons faire c'est lui donner la meilleure équipe du monde pour qu'il continue de nous donner du plaisir. Je suis désolé pour lui, mais nous ne le laisserons pas se reposer ou quitter le Barça. Il doit jouer jusqu'à ses 70 ans pour que l'on continue à profiter de lui. » De jolis compliments, avec par la suite de l'interview un conseil à Xavi, actuel entraîneur d'Al-Saad au Qatar. Samuel Eto'o l'incite à revenir au Barça avec la casquette de coach, « tant que Leo est toujours là ».