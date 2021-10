Piqué, le coup de froid

Parmi les innombrables chantiers qui occupent le FC Barcelone, celui de la défense n'est pas le moins important. Tandis que Clément Lenglet et Samuel Umtiti semblent clairement invités à faire leurs valises, un cadre de l'arrière-garde blaugrana est lui aussi dans le collimateur de son entraîneur. A la dérive depuis plusieurs mois, Gérard Piqué est prévenu.

Comme l'indique AS sans détour, le défenseur de trente-quatre ans "n'est plus intouchable". Le média explique que Ronald Koeman est particulièrement préoccupé par le début de saison catastrophique d'un joueur qui semble ne pas se remettre totalement de sa blessure au genou contractée la saison passée. Et de rappeler deux décisions fortes du tacticien néerlandais qui avait laissé Piqué sur le banc il y a deux semaines face à Grenade, et l'avait remplacé au bout d'une demi-heure en Ligue des champions lors du match contre Benfica.

S'il reste pour l'instant titulaire aux côté d'Araujo, Gérard Piqué sait désormais que son statut n'est plus celui d'un indéboulonnable et qu'en cas d'accumulation de contre-performances, il pourrait rapidement laisser sa place en défense centrale.