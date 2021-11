Pedri désigné Golden Boy 2021

En attendant de savoir à qui reviendra le Ballon d’Or France Football, on sait déjà le lauréat du trophée Golden Boy. Celui qu’attribue chaque année le quotidien italien Tuttosport au meilleur jeune footballeur du monde. L’heureux élu est Pedri, le sociétaire du FC Barcelone et de l’équipe nationale espagnole.

Pedri n’avait pas de concurrent

D’autres prodiges figuraient dans la liste des nommés. Malgré cela, ce fut un véritable plébiscite pour l’espoir blaugrana puisqu’il a devancé son dauphin Jude Bellingham (Borussia Dortmund) de plus de 200 points. Il a donc mis tout le monde d’accord et ce n’est pas une surprise au vu de la très belle année qu’il a accomplie. Lancé chez les pros la saison dernière, il a immédiatement séduit et est devenu indispensable au sein de sa formation. La preuve ; sur l’exercice 2020/2021, il a disputé un total de 73 matches. Personne n’a fait mieux.

Au palmarès, Pedri succède à Erling Haaland, le goleador du Borussia Dortmund. D’autres grands joueurs avaient aussi remporté cette récompense par le passé, tels que Joao Felix (2019), Kylian Mbappé (2017) ou Paul Pogba (2013). Le dernier espagnol auréolé est Isco (2012).

Après avoir remporté ce titre, le milieu de terrain du Barça peut désormais prétendre à réussir le doublé en s’accaparant du Trophée Raymond Kopa. Celui qui est décerné par France Football et qui concerne les joueurs des moins de 21 ans. Le verdict est prévu lundi prochain.