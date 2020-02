Pascal Dupraz donne son avis sur Martin Braithwaite

Ensemble, ils ont connu l’incroyable saison 2015-2016 qui avait vu le TFC se sauver à l’issue d’un match complètement fou lors de la 38eme journée sur le terrain d’Angers (victoire 3-2 de Toulouse). Martin Braithwaite et Pascal Dupraz ont travaillé ensemble une saison et demie. Mais le coach savoyard garde un bon souvenir de l’international danois. « Martin est un travailleur acharné, un bosseur, sûr de lui. Il va arriver dans un vestiaire de stars mais il a de l'ego aussi. Ça va bien se passer, c'est sûr ! En plus d'être un très bon joueur, fiable, sur lequel on peut compter », confie Dupraz dans Le Parisien, vendredi. L’ancien consultant de Canal + n’est « ni surpris, ni inquiet » quant à la signature du Danois au FC Barcelone. « Martin a toujours eu de très hautes ambitions. À l'époque, il me disait déjà qu'il voulait jouer dans les meilleurs clubs du monde. Comme quoi il faut parfois se fixer des objectifs inatteignables, parce qu'il arrive qu'on les atteigne », admet l’ancien coach du TFC.

Dupraz pense que Braithwaite peut apporter un plus au Barça

L’actuel entraîneur du SM Caen estime que le FC Barcelone n’a pas fait cet achat par hasard : « Je ne crois pas que le Barca, qui doit avoir de nombreux scouts, ait agi à la légère. Il a dû être supervisé à de nombreuses reprises. Le Barça n'avait peut-être pas ce profil-là dans son effectif. Et puis je ne crois pas qu'on fasse signer un joueur 4 ans si on n'a pas l'intention de le faire jouer ». Selon Dupraz, le fait d’évoluer avec de grands joueurs peut apporter un vrai plus à son protégé : «Martin s'est créé beaucoup d'occasions dans des équipes moyennes, là il va bénéficier de caviars ! Il faut juste qu'il améliore son ratio occasions/buts, car il n'est pas du niveau de Wissam Ben Yedder (son ancien coéquipier) sur ce point-là ».