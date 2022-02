Pas de Griezmann face au Barça ?

Antoine Griezmann est très incertain pour le choc face au Barça. Le Français est actuellement blessé et sera absent pour une semaine supplémentaire. Il s'est blessé début janvier lors du match de l'Atletico contre le Rayo Majadahonda en Copa del Rey. Il venait de revenir après une période de trois semaines d'absence pour cause de blessure.

Une grosse perte pour les Colchoneros

C'est une grosse perte car c'est un match important. L'Atletico compte un seul point d'avance sur Barcelone en quatrième position et, compte tenu de la qualité du Real Betis cette saison, il semble que la lutte entre l'Atletico et Barcelone pour la dernière place en Ligue des champions pourrait être intense. Griezmann, bien sûr, est prêté par Barcelone à l'Atletico pour le reste de la saison, avec une obligation d'achat incluse dans le contrat. Il n'a cependant pas réussi à briller lors de son deuxième passage à l'Atlético, avec seulement trois buts et deux passes décisives en Liga.