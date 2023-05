Officiel: le Français Robin Le Normand vient d'être naturalisé espagnol

Après Aymeric Laporte, la France vient de perdre un deuxième défenseur central. Ce mercredi, le journal officiel d'État vient d'annoncer que Robin Le Normand venait d'être naturalisé espagnol. Né dans les Côtes-d'Armor, à Pabu, le défenseur central évolue à la Real Sociedad depuis 2016.

Sélectionné dès le mois de juin avec la Roja ?

"Sur proposition du garde des sceaux en réponse aux circonstances exceptionnelles survenues à M. Robin Aime Robert Le Normand, et après délibération du conseil des ministres en sa séance du 23 mai 2023, je viens ici accorder la nationalité espagnole par lettre de naturalisation à Monsieur Robin Aimé Robert Le Normand, avec résidence civile forale au Pays Basque", indique le communiqué. Formé à Brest, qui avait décidé de ne pas conserve son jeune défenseur, Le Normand avait pris son envol pour l'Espagne et la Real Sociedad afin de lancer sa carrière professionnelle. Devenu un élément important de l'équipe, il intéressait beaucoup Luis De La Fuente, le sélectionneur espagnol. Selon la presse espagnole, ce dernier devrait d'ailleurs le sélectionner dès juin pour disputer le Final Four de la Ligue des Nations (14-18 juin).