Odegaard fait le bonheur de la Real Sociedad

On l'avait peut-être rangé trop vite dans la catégorie des espoirs oubliés. Et voilà que Martin Odegaard refait surface, en Liga, depuis le début de la saison. Le Norvégien était la plus grande promesse du football mondial il y a quelques années, quand il est devenu international à seulement 15 ans, en 2014, avant de rejoindre le Real Madrid de la foulée. En mai 2015, il devenait le plus jeune joueur à débuter pour les Merengue. Kylian Mbappé, autre monstre de précocité, né également en décembre 1998, devra attendre six mois de plus pour faire ses débuts à l'AS Monaco.

Odegaard avait quelque peu disparu de la circulation depuis, enchaînant depuis janvier 2017 les prêts aux Pays-Bas, à Heerenveen puis au Vitesse Arnhem. Cette saison, le voilà de retour en Liga, un championnat nettement plus exposé que l'Eredivisie. Et il flambe avec le maillot de la Real Sociedad. Il y avait déjà ses deux buts, à Majorque en août, et surtout dans une victoire de prestige contre l'Atlético (2-0) il y a deux semaines. Jeudi soir, c'est sa qualité de passe qu'il a démontrée, lors d'un succès facile du club basque contre Alaves (3-0).

Odegaard a ainsi délivré 10 passes-clés (les passes qui débouchent sur un tir), un record en Liga depuis 2016-2017, selon le site spécialisé Squawka. Depuis le début de la saison, il est dans le Top 10 européen dans ce domaine statistique, avec des joueurs comme Kevin De Bruyne et Toni Kroos. Et l'on retiendra surtout cette action de classe, à la 19e minute, avec un petit pont enchaîné par une passe laser entre quatre joueurs à destinations de Mikel Oyarzabal, pour l'ouverture du score. Une offrande délicieuse, du pied gauche, dans un style qui vaut à Odegaard des comparaisons avec Lionel Messi dans la presse espagnole. Ce vendredi, le Norvégien a d'ailleurs droit à la Une de Marca, le grand quotidien sportif madrilène. Pour un joueur qui espère toujours se faire une place au Real, c'est plutôt bon signe.