Trois semaines après avoir connu une alerte cardiaque alors qu'il affrontait Alaves avec son club du FC Barcelone, Sergio Agüero va très probablement devoir mettre un terme prématuré à sa carrière. Tandis que plusieurs médias espagnols ont déjà confirmé officieusement la nouvelle, Samir Nasri a de son côté assuré que le Kun ne remettrait plus les pieds sur un terrain de football en tant que professionnel. L'heure de la retraite forcée aurait donc sonné pour Sergio Agüero.

Ce samedi, Samir Nasri était présent sur le plateau de Match Of Ze Day et le consultant de Canal+ a avoué être en contact direct avec l'ancien de Manchester City. "Il vient de m'envoyer un message et malheureusement, c'est confirmé", a indiqué le Marseillais, actant ainsi la retraite imminente d'Agüero. Un état de fait qui l'a visiblement marqué : "J'ai beaucoup de peine parce qu'en plus d'avoir été le joueur phénomène que tout le monde connait, c'est un très bon gars et une très belle personne." D'après les médias, l'annonce de la retraite officielle de Sergio Agüero pourrait intervenir dans les prochains jours.