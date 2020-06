Morata et l'Atlético étaient faits pour se retrouver

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga

💥 L'Atlético a collé une manita à Osasuna

🔥🔥 João Félix y est allé de son doublé

⚽️ Morata et Carrasco participent aussi à la fêtehttps://t.co/WseCVQcsSL

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 17, 2020

Alvaro Morata a trouvé son équilibre. Après le Real, la Juventus et Chelsea, le grand attaquant espagnol a rejoint le club de son coeur, l'Atlético. A tel point qu'il a eu cette réflexion lors du confinement, sur un live Instagram : «» A son arrivée il y a un an et demi, en janvier 2019 (en provenance de Chelsea), il rappelait son histoire en conférence de presse : « J'étais ramasseur de balle, j'attendais devant le stade plus de deux heures et demie avant les matchs. J'ai toujours ma carte de membre et l'uniforme, je venais souvent. »Très rapidement, son sélectionneur Luis Enrique a validé à son tour le choix de son avant-centre, deux mois après son transfert et pour sa première sortie avec la Roja en tant que joueur de l'Atlético : « Je le trouve meilleur que lorsqu'il était à Chelsea, plus en confiance. Il a gardé le ballon en fin de match comme il fallait, il a eu beaucoup d'occasions. C'était sa meilleure prestation avec nous. » Depuis, l'idylle s'est tranquillement installée. Et par son talent, Morata n'est déjà pas loin d'avoir remplacé Antoine Griezmann dans le coeur des fans des Colchoneros.





« C'est un très bon attaquant pour l'Atlético, confirme Benjamin Da Silva. C'est un Diego Costa avec un peu plus d'élégance, ce club lui convient. » Diego Simeone pense même qu'un jour, les deux grands gaillards pourront peut-être cohabiter... En attendant, le statut de leader d'attaque est clairement revenu à Morata, profitant aussi de la longue blessure de Diego Costa.

Jamais en recherche de statistiques à tout prix, il est le point d'ancrage collectif parfait pour les fameux préceptes de l'entraîneur argentin et peut enfin rayonner, lui l'historique joker idéal (deuxième meilleur buteur européen au 21eme siècle en sortant du banc, voir plus bas) qui ne perd tout de même pas ses réflexes : à Osasuna, il a encore marqué alors qu'il était remplaçant.



Et sa réussite globale face au but ne se dément pas. Déjà auteur de douze réalisations en 37 matchs toutes compétitions confondues, dont celle à Liverpool en Ligue des Champions (en prolongation) et une série de six buts en six matchs à l'automne (du 22 octobre au 10 novembre), Morata n'est plus qu'à trois unités de ses exercices 2014-2015 à la Juventus et 2017-2018 à Chelsea. Plus loin, en revanche, de son record à 20 buts en 2016-2017 au Real, cette saison qui n'avait pourtant pas empêché les Merengue de le vendre en Angleterre.