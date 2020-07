Modric : « Nous avons montré que nous pouvons gagner sans Ronaldo »

Le Real Madrid a remporté une 34e Liga au bout de la plus longue saison de l'histoire. Un titre de plus pour Zinedine Zidane et ses hommes. Un titre forcément spécial au vu du contexte. Car le Real a prouvé qu'il pouvait gagner sans Cristiano Ronaldo. "Il n'est pas nécessaire de discuter de l'importance de Cristiano pour le Real Madrid", a confié Modric à Sportske Novosti. «Mais je dois dire que nous n'avons pas énormément souffert de son absence, dans le sens où nous avons pu garder les mêmes ambitions. Nous étions convaincus que nous continuerions à gagner sans lui."

Le confinement a tout changé

Modric révèle par ailleurs que la clé du succès du Real en Liga cette année a été l'éthique de travail des joueurs pendant le confinement. «Pendant que nous étions confinés, nous nous sommes tous entraînés dur», a-t-il déclaré. «J'étais en contact avec mes coéquipiers et j'ai remarqué qu'ils travaillaient tous avec une motivation supplémentaire. Je suppose aussi que c'était parce qu'il s'agissait d'une situation complètement nouvelle avec la pandémie. Quand nous avons finalement repris l'entraînement ensemble, j'ai ressenti une connexion encore plus forte entre les joueurs, appréciant d'être à nouveau ensemble. Nous avons bien joué tout au long de l'année, mais notre bilan (10 victoires et un nul) montre que nous avons surtout fait un excellent travail lors du sprint final, après le confinement », a analysé le Ballon d'Or 2018.