Messi reprend les choses en main

Avec un Lionel Messi comme ça, oui, le Barça peut être champion. C'est une évidence, peut-être même la plus grande dans cette passionnante course au titre en Liga : sur la seule première période, jeudi soir contre Getafe (5-2), le sextuple Ballon d'Or s'est baladé comme à ses plus belles années. La précision de ses gestes offensifs a été un régal. Que ce soit dans ses passes, ses courses, ses conduites de balle, et surtout ses frappes bien sûr. Ainsi son deuxième but, celui du 3-1 à la 33eme minute, est doublement admirable : d'abord pour sa volée presque parfaite, détournée du bout des doigts par le gardien adverse sur son poteau, et ensuite pour sa reprise millimétrée en angle extrêmement fermé.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga

👏 Le Barça s'est fait peur mais s'impose finalement 5-2 contre Getafe grâce à un grand Messi, auteur d'un doublé et d'une passe dé' !

👀 Les Blaugrana reviennent à 2 points du Real et 5 de l'Atletico avec un match de retard !https://t.co/jEdMLcKlGA

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 22, 2021





L'Argentin, déjà auteur d'une frappe sur la barre à 0-0, en tout début de rencontre, aurait donc pu finir sans problème avec un triplé dès la mi-temps. Son influence a été tout aussi criante après la pause, lorsqu'il est un peu arrêté de jouer. Le FC Barcelone, plus que jamais, s'est alors mis au diapason du patron... qui est ressorti de sa boîte en fin de match, déposant un corner sur la tête de Ronald Araujo (4-2, 87eme) avant de laisser le cadeau du penalty final à Antoine Griezmann, qui venait d'obtenir la faute (5-2, 90eme+3).



Lionel Messi, sur la seule année 2021, affiche déjà 23 buts et neuf passes en 23 matchs (toutes compétitions confondues). Il n'avait plus marqué depuis trois Barça - Getafe au Camp Nou et a donc bien réparé l'anomalie. Auteur de sa 25eme réalisation de la saison en championnat, il a tout simplement inscrit plus de buts à lui seul que l'équipe de Getafe (24). C'est aussi la douzième saison consécutive qu'il atteint ces 25 buts en Liga (25, la saison dernière, étant son pire total, 50 pour la meilleure en 2012). Si les Catalans disposent largement de la meilleure attaque (74 buts, l'Atlético suit à quinze longueurs), ils le doivent évidemment à leur génie qui, il y a moins d'une semaine, avait déjà fait ce qu'il voulait lors du 4-0 en finale de Coupe du Roi face à Bilbao.

Leo Messi enlaza 12 temporadas consecutivas alcanzado los 25 GOLES en #LaLigaSantander... 👑 pic.twitter.com/q9b6Hf7Tk8

— LaLiga (@LaLiga) April 22, 2021