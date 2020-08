Mercato : un club moldave se place pour récupérer Messi

Mundo Deportivo scrie că Lionel Messi vrea să se despartă de Barcelona în acest intersezon.



Cît nu a plecat la Inter -...



Publiée par FC Petrocub sur Mardi 18 août 2020



Lionel Messi ne s'est pas encore exprimé alors que le FC Barcelone a été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2) et que des rumeurs se font de plus en plus amples au sujet d'un possible départ du sextuple Ballon d'Or, hors du Camp Nou. Le président du club catalan, Josep Maria Bartomeu, a lui été très clair sur le sujet, mardi soir."Messi est toujours le meilleur joueur du monde. C'est le numéro 1 et nous l'avons., a-t-il notamment déclaré, ajoutant : "je parle régulièrement avec Messi et surtout avec son père et ils le savent. Qu'il y a un projet, qu'un nouveau coach arrivera et qu'il compte sur lui. Messi veut terminer sa carrière au Barça, il l'a répété à plusieurs reprise."Le FC Petrocub Hîncești, un club moldavien, n'a lui pas hésité à montrer son intérêt par rapport au natif de Rosario, vu la situation. "a indiqué le club sur sa page Facebook. Le nom de Lionel Messi a même été ajouté dans l'effectif sur la page Wikipédia du club.