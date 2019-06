Mercato Real Madrid: Zidane compte sur Vinicius

Le Real Madrid continue de mettre en place ses plans pour la prochaine saison. Et si les arrivées prestigieuses de Hazard ou encore Jovic, en attend Mendy et éventuellement Pogba ou Eriksen, ont rythmé ce début de mercato, il faut également faire des choix en interne. Véritable pépite brésilienne, Vinicius avait de quoi s'interroger, notamment avec l'arrivée de Hazard mais il semblerait que Zidane ait choisi de miser sur lui pour son nouveau projet. Marca en fait sa Une ce mercredi et précise qu'il évoluera la saison prochaine du côté droit de l'attaque puisque le flanc gauche sera désormais occupé par l'international belge.