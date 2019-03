Mercato Real Madrid: Une piste mène (à nouveau) à Löw

Santiago Solari a perd beaucoup de crédit lors des deux défaites concédées face à Barcelone en Coupe d'Espagne (0-3) puis en championnat (0-1). Deux revers en une semaine qui ont considérablement noirci le tableau quant à une continuité au-delà de la présente saison. Et si le nom de José Mourinho revient ces dernières semaines, Florentino Perez songerait à Joachim Löw. Le sélectionneur allemand est en place depuis plus de 12 ans et ne serait plus contre un nouveau challenge. Une situation qui a évolué par rapport à ces dernières années. Son nom a déjà résonné du côté de Madrid mais sans qu'il soit le grand favori. S'il n'a pas la cote de certains techniciens, il a tout de même mené l'Allemagne au titre de champion du monde en 2014.